انخفاض في أسعار #الذهب اليوم بالمملكة.. وعيار 24 يسجل 198 ريال للجرام

انخفضت أسعار الذهب اليوم بالمملكة مقارنة بالأسعار التي سجلتها الأيام الماضية.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 21 سعر 173.54 ريال، 46.28 دولار، وعيار 18 وصل إلى 148.75 ريال، 39.67 دولار.

وسجل جرام الذهب عيار 24 سعر 198.33 ريال، 52.89 دولار، فيما سجل عيار 22 سعر 181.80 ريال، 48.48 دولار.

وعلى المستوى العالمي فقط تراجعت أسعار الذهب عالمياً، حيث بلغ سعر أونصة الذهب ، 1,644.47 دولاراً.

أسعار الجنيه الذهب اليوم في السعودية

وبلغ أسعار الجنيه الذهب اليوم، وزن 8 جرامات عيار 21 نحو 1665.98 ريال، وسجلت أسعار الجنيه الذهب اليوم عيار 22 نحو 1745.31 ريال، ووصلت أسعار جنيه الذهب عيار 24 نحو 1903.97 ريال.