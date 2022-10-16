اليوم.. #الملك_سلمان يفتتح أعمال السنة الثالثة للدورة الثامنة لـ”#مجلس_الشورى”

يفتتح خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اليوم الأحد، أعمال السنة الثالثة من الدورة الثامنة لمجلس الشورى، عبر الاتصال المرئي.

ومن المقرر أن يلقي خادم الحرمين، الخطاب الملكي السنوي الذي يتناول فيه السياستين الداخلية والخارجية للدولة، حسب ما أعلن ذلك في قت سابق، رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ.

وقدّم مجلس الشورى مخرجاته لسنته الشورية الثانية من دورته الثامنة، متمثلةً في إنجازاتٍ بحجم القرارات التي أصدرها في جلساته التي عقدها خلال عام شوري منصرم.

منهياً بذلك سنته الشورية في الثاني من ربيع الأول لعام 1444هـ، متطلعًا لخطاب خادم الحرمين الشريفين لأعمال سنةٍ جديدة ثالثة من دورة ثامنة من أعمال المجلس.

قرارات مواكبة لتطلعات القيادة

واعتمد مجلس الشورى في منجزاته قراراتٍ سايرت تطلعات القيادة، وراعت طموحات المواطن، حيث درس المجلس خلال سنة التقرير الشورية المنقضية تقارير الأداء للأجهزة الحكومية التي استضاف خلال دراسته لهذه التقارير مسؤولي الأجهزة الحكومية التزاماً منه بآلية تقوم على الدراسة والتمحيص وتبادل وجهات النظر والآراء والمقترحات، كما درس المجلس مشروعات الأنظمة والاتفاقيات والمعاهدات الدولية، حيث خرج بقراراتٍ بشأنها.

53 جلسة في عام

وقد عقد مجلس الشورى خلال سنته الشورية الثانية (53) جلسة شهدت نشاطاً مكثفاً فيما يخص المناقشات والمداخلات أصدر فيها المجلس (396) قراراً وجاءت بعد مناقشات مستفيضة بلغ فيها عدد المداخلات (777) مداخلة، حيث أتاح المجلس الفرصة لجميع أعضائه بعرض وجهات نظرهم حيال قراراته موإبداء وجهات نظرهم تحقيقاً للمصلحة العامة.

وفي تفصيل للقرارات التي صدرت من المجلس فقد أصدر (210) قرارات تختص بتقارير الأداء السنوية للوزارات والأجهزة الحكومية، و(63) قراراً خاصاً بالأنظمة واللوائح، و(119) قراراً تخص الاتفاقيات الثنائية والمعاهدات الدولية، وغير ذلك من الموضوعات التي تدخل ضمن اختصاصات المجلس.