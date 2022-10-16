هزة أرضية تضرب #جزر_ساندويتش_الجنوبية بالمحيط الأطلسي

ضرب زلزال قوي جزر ساندويتش الجنوبية بالمحيط الأطلسي.

أقاليم ما وراء البحار البريطانية

وسجلت قوة الزلزال 4.9 درجة على مقياس ريختر، اليوم.

وسجلت جزر ساندويتش الجنوبية، وهي من أقاليم ما وراء البحار البريطانية في جنوب المحيط الأطلسي، هزة أرضية قوية، على عمق 35 كيلومترا.

وأفاد المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل، بأن الهزة وقعتضربت هزة أرضية بقوة 4.9 درجة على مقياس ريختر، اليوم، جزر/ ساندويتش الجنوبية/، وهي من أقاليم ما وراء البحار البريطانية في جنوب المحيط الأطلسي.

وأفاد المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل، بأن الهزة وقعت على عمق 35 كيلومترا.

ولم ترد إلى الآن تقارير بوقوع أضرار مادية أو بشرية جراء الهزة.

وفي السادس من الشهر الجاري، ضرب زلزال بقوة 5.1 درجة، جزر/ ساندويتش الجنوبية/، وكان على عمق 20 كيلومترا.

لوأفاد المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل، بأنه لم ترد إلى الآن تقارير بوقوع أضرار مادية أو بشرية جراء الهزة.

زلزال بقوة 5.1 درجة

وضرب زلزال بقوة 5.1 درجة، جزر/ ساندويتش الجنوبية/،في السادس من الشهر الجاري، وكان على عمق 20 كيلومترا.

وجزر /ساندويتش الجنوبية/ هي أرخبيل يمثل جزءا من منطقة "جورجيا الجنوبية وجزر ساندويتش الجنوبية"، والتي تعد إقليما خارجيا تابعا للمملكة المتحدة.