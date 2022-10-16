“#حساب_المواطن” يعلن بدء استقبال طلبات الاعتراض على دفعة أكتوبر الجاري #عاجل

أصدر برنامج" حساب المواطن" اليوم الأحد تنبيهاً مهماً للمستفيدين من دعم البرنامج.

وأعلن برنامج "حساب المواطن" أنه بدأ في استقبال طلبات الاعتراض على مبالغ استحقاق الدعم للدفعة 59 وذلك من خلال البوابة الإلكترونية على الرابط: (أضغط هنا ).

تفاصيل دفعة أكتوبر

وكشف برنامج حساب المواطن تفاصيل الدفعة الـ59 (أكتوبر 2022م)، مشيرًا إلى أن إجمالي مبلغ الدعم 3.3 مليار ريال، مقدم لـ10.2 مليون مستفيد وتابع، شملهم الدعم في برنامج حساب المواطن لشهر أكتوبر.

وأشار برنامج حساب المواطن على "تويتر"، إلى أن 78% من المستحقين تحصلوا على الدعم.

ووصل إجمالي مبلغ الدفعات منذ انطلاقة برنامج حساب المواطن حتى الدفعة الـ59 لشهر أكتوبر، إلى 133 مليار ريال سعودي.