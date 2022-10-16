تنبيه من “#الأرصاد” لسكان 3 مناطق: #أمطار رعدية ورياح نشطة  حتى هذا الموعد

أصدر المركز الوطني للأرصاد عدة تنبيهات لسكان 3 مناطق بشأن حالة الطقس المتوقعة اليوم الأحد، شملت هطول أمطار وهبوب رياح نشطة.

عسير

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً عن تكون أمطار رعدية على منطقة عسير، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطا في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية، على محافظتي الربوعة وظهران الجنوب، إضافة إلى المناطق المفتوحة والطرق السريعة.

وبين المركز أن الحالة تستمر - بمشيئة الله تعالى - حتى الساعة الـ ٨ مساءً.

حائل

نبّه المركز الوطني للأرصاد من رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة حائل ومحافظاتها، مما ينتج عنها نشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في الرؤية، وتشمل المناطق المفتوحة والطرق السريعة.

وبين المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله - حتى الساعة السادسة مساء.

جازان

أصدر المركز الوطني للأرصاد تقريراً عن حالة الطقس اليوم، تضمن توقعاً بهطول أمطار رعدية على منطقة جازان، يصاحبها نشاطاً في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية على محافظات الحرث، والدائر بني مالك، والريث، والعيدابي، وفيفا، والعارضة، وهروب، والمناطق المفتوحة والطرق السريعة.

وبين المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الثامنة مساءً.