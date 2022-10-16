إنقاذ حياة مقيم اخترق جسده 3 أسياخ من الحديد

نجح فريق طبي بقسم الجراحة في المدينة الطبية بجامعة الملك سعود في إنقاذ حياة مقيم أصيب إصابة بالغة نتيجة سقوطه على عدد من الأسياخ الحديدية.

وأوضحت استشاري جراحة الحوادث والإصابات في المدينة الطبية الجامعية الدكتورة نورة السبيعي أن فريق الحوادث والإصابات بقسم الجراحة باشر حالة مقيم وصل لقسم الطوارئ، تعرض لاختراق ثلاثة أسياخ لجسده واستقرت في أماكن حرجة، وبعد الفحص السريري وإجراء الأشعات الصوتية والسينية اللازمة تم نقله مباشرةً لغرفة العمليات خلال 20 دقيقة من وصوله.

وبينت أن السيخ الأول اخترق الجزء الأيمن من منطقة الفخذ بمحاذاة الشريان والوريد الفخذي الفرعي والأساسي مع منطقة البطن بمحاذاة الشرايين الحرقفية الكبرى وصولاً إلى شرايين الكلية اليمنى واستقر بمحاذاة الاثنى عشر نتج عنه إصابة طفيفة في الاثنى عشر، مشيرةً إلى أن صور الأشعة أوضحت بأن السيخ الثاني اخترق منطقة البطن السفلى تحت السرة مما أدى إلى إصابة الأمعاء الدقيقة في أربع مناطق واستقر في الجزء العلوي من المعدة بعد اختراق الجدار الخلفي والأمامي للمعدة، أما السيخ الثالث تبين أنه اخترق الحوض من الجهة اليسرى مما أدى إلى كسر مضاعف في تلك الجهة من الحوض واستقر بمحاذاة العمود الفقري دون اختراقه ولله الحمد.

وأفادت أن مثل هذه الإصابات يستلزم إجراء جراحة لها من خلال فريق جراحي متمكن وبدقة عالية من المهارة لما فيها من خطورة بالغة على حياة المصاب، وحول مراحل العملية أوضحت السبيعي أن السيخ الأول تم ‏استخراجه بعد السيطرة على الشرايين الكبرى، أما السيخين الآخرين فقد تم إزالتهما بعناية شديدة كي لا تؤثر على الأعضاء المحيطة بالمنطقة المصابة مع ترميم الأعضاء المتأثرة جراء هذه الإصابة.