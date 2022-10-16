توضيح من “#الجوازات” بشأن #غرامة تأخير تجديد #هوية_مقيم

أوضحت المديرية العامة للجوازات غرامة تأخير تجديد هوية مقيم، وكذلك المدة المتاحة لتجديد الهوية.

وأكدت "الجوازات" في ردها على استفسار أحد المغردين على موقع "تويتر"، أنه تفرض غرامة تأخير تجديد هوية مقيم بعد ٣ أيام من انتهاء صلاحية سريانها.

وأضافت أن غرامة تأخير تجديد هوية مقيم ٥٠٠ ريال للمرة الأولى و ١٠٠٠ ريال في حالة التكرار.

الجدير بالذكر أنه يمكن تجديد هوية المقيم عبر منصة "أبشر" من خلال اتباع هذه الخطوات: