بدأ #مزاد_اللوحات_الإلكتروني⁩ عبر منصة #أبشر.. هذه أبرزها

أعلنت الإدارة العامة للمرور، اليوم الأحد ، عن بدأ طرح مزاد اللوحات الإلكتروني عبر منصة "أبشر"، والتي تمكّن الراغبين في شراء اللوحات المميزة من المشاركة في المزاد إلكترونيًّا.

المزاد سيستمر حتى الأربعاء 19 أكتوبر

وأوضح المرور في تغريدة على تويتر، عن طرح المزاد الذي سيستمر حتى الأربعاء 19 أكتوبر؛ لافتةً إلى أنه يمكن لجميع الراغبين في شراء اللوحات المميزة المشاركة في المزاد.

طريقة الدخول إلى المزاد

وحدد طريقة الدخول إلى المزاد؛ حيث يتم أولًا الدخول إلى منصة "أبشر"، ثم اختيار "خدماتي" وبعدها اختيار المرور وبعد ذلك اختيار خدمة مزاد اللوحات الإلكترونية.

أبرز اللوحات المعروضة

وأعلنت أبشر عن بدأ مزاد اللوحات الإلكتروني⁩ عبر منصتها.

وأوضحت أبشر في تغريدة علها عبر تويتر أرقام اللوحات المعروضة في المزاد وجاءت كالتالي: