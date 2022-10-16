“#الغذاء_والدواء”: 40 مليار ريال سنوياً مقدار #هدر_الطعام في #المملكة

كشفت هيئة الغذاء والدواء عن مقدار الهدر السنوي للمملكة من الطعام.

وأوضحت الهيئة في تغريدة على حسابها بموقع"تويتر"، أن مقدار الهدر السنوي بلغ 40.480 مليار ريال بزيادة عن العام الماضي بـ19 %، مشيرة إلى أن الأرز من أكثر الأطعمة المهدرة في المملكة.

وجاءت البيانات تزامناً مع يوم الأغذية العالمي الذي يوافق 16 أكتوبر من كل عام.

وكانت بيانات سابقة أوضحت أن نسبة هدر الأرز في المملكة تصل إلى 30% من قيمة الطعام المهدر، ويليه الدقيق والخبز، وتصل نسبته إلى 25% من قيمة الطعام المهدر".

ويستهدف البرنامج الوطني للحد من الفقد والهدر في الغذاء، نشر الوعي بأهمية التنويع الغذائي والمشاركة في التوعية بأهمية التنويع الغذائي والمساهمة في زيادة مصادر البروتين.