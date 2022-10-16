لعدة عوامل.. توقعات إيجابية من #صندوق_النقد لـ #الاقتصاد_السعودي

أشاد صندوق النقد الدولي بالاقتصاد السعودي، لافتا أن انتعاشة مستمر بزخم أكبر بالإضافة إلى أنه مزدهر وآفاقه جيدة .

وأرجع صندوق النقد هذة انظرة الإيحابية للاقتصاد السعودي، إلى ارتفاع الاحتياطيات وبقاء مستويات التضخم منخفضة.

ارتفاع الاحتياطيات

قال مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، الدكتور جهاد أزعور، إن الاقتصاد السعودي مزدهر وآفاقه جيدة بسبب ارتفاع الاحتياطيات وبقاء مستويات التضخم منخفضة بشكل نسبي.

مستمر بزخم أكبر

وأضاف أزعور، على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين، أن الانتعاش بالاقتصاد السعودي مستمر بزخم أكبر، بحسب العربية.

نظرة إيجابية للاقتصاد السعودي

وأشار إلى أن توقعات الصندوق لنمو اقتصاد المملكة، جاءت نتيجة عوامل عدة، منها الإجراءات التي اتخذت في عامي 2020 و2021، لحماية الاقتصاد من تداعيات جائحة كورونا، وكذا انتعاش القطاع غير النفطي وتوسعه نحو قطاعات جديدة، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار النفط والإنتاج الذي عزز خلال العامين الماضيين من زخم تحسن اقتصاد المملكة.

توقعات نمو الاقتصاد السعودي

وأبقى صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي عند 7.6% و3.7% خلال عامي 2022 و2023 على التوالي، مقارنةً بتوقعاته السابقة في يوليو الماضي.