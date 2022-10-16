الحرب في #أوكرانيا .. هجوم بالصواريخ يستهدف أحد المطارات الروسية

كشفت وسائل إعلام روسية عن تعرض أحد المطارات الروسية لقصف صاروخي اليوم الأحد.

وأوضحت أن الهجوم الصاروخي استهدف مطار مدينة بيلجورود الروسية.

ويأتي ذلك في الوقت الذي تعرضت فيه إحدى المدن الأوكرانية التي تسيطر عليها القوات الروسية صباح اليوم الأحد، لسلسة من الانفجارات.

وأكدت السلطات المحلية بمدينة "خيرسون" سماع دوي 10 انفجارات على الأقل بهجوم صاروخي أوكراني استهدف المدينة.

وكانت وزارة الخارجية الروسية، قد أكدت أمس السبت أن الناتو هزم في أوكرانيا، حسب وصفها.

وأوضح نائب وزير الخارجية الروسي، ألكسندر غروشكو، أن الحلف فشل في تنفيذ المشروع الغربي بتحويل أوكرانيا إلى "دولة معادية لبلاده"، مضيفًا "أنه كان بإمكان الناتو منع التصعيد في أوكرانيا، إلا أنه اختار العكس".