إغلاق 13 منشأة وضبط 61 مخالفة للإجراءات الصحية في #حائل

أسفرت الحملات الرقابية لأمانة منطقة حائل عن إغلاق 13 منشأة وضبط 61 مخالفة للإجراءات الصحية .

ونفّذت أمانة منطقة الباحة والبلديات التابعة لها 4700 جولة رقابية, على المنشآت التجارية في مدن ومحافظات المنطقة, أسفرت عن إغلاق 13 منشأة تجارية مخالفة، وتحرير 61 مخالفة للإجراءات الصحية.

لن يتم التهاون مع المنشآت المخالفة

وأكد أمين منطقة الباحة الدكتور علي بن محمد السواط، أن الفرق الميدانية بالأمانة وبلديات المنطقة مستمرة في تكثيف جولاتها الميدانية للرقابة على جميع المنشآت على مدار الساعة.

وشدد على أنه لن يتم التهاون مع المنشآت المخالفة، وستُطبق جميع العقوبات من إغلاق للنشاط وفرض الغرامات المالية.

ودعى الجميع إلى الإبلاغ عن المخالفات الصحية ومخالفات الإجراءات الاحترازية من خلال الاتصال على الرقم الموحّد للبلاغات البلدية 940.