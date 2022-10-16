احتجاجات_إيران.. مقتل 4 سجناء وإصابة 61 في حريق #سجن_إيفين

لقي أربعة سجناء، حتفهم وأصيب 61 آخرون، بعد اندلاع حريق في سجن إيفين في العاصمة طهران الليلة الماضية، وذلك حسبما نقلت وكالة الأنباء الإيرانية، نقلًا عن القضاء.

وأوضحت الوكالة أن السجناء الأربعة لقوا حتفهم نتيجة استنشاق الدخان الناجم عن الحريق وأصيب 61 آخرون من بينهم 51 يتلقون العلاج في مرافق صحية دون الحاجة للبقاء فيها.

وتصاعدت الدعوات في إيران للخروج في تظاهرات جديدة، استمرارًا لحركة الاحتجاج التي أشعلتها وفاة الشابة جينا مهسا أميني، وذلك على الرغم من حجب السلطات التطبيقات الشعبية مثل انستغرام وواتساب.

وأطلق ناشطون دعوة عبر الإنترنت للتظاهر بكثافة تحت شعار "بداية النهاية" للنظام، مع دخول التعبئة الشعبية أسبوعها الخامس، يقابلها قمع قاس، وشجع الناشطون الشباب والشعب الإيراني على التظاهر في الأماكن التي لا تتواجد فيها قوات الأمن وترديد هتاف "الموت للديكتاتور".

وأثار موت الشابة الإيرانية مهسا أميني "22 عامًا"، أكبر موجة من التظاهرات، بعدما اعتقلتها شرطة الأخلاق لانتهاكها قواعد اللباس الصارمة.

من جهتها، تؤكد السلطات الإيرانية أن الشابة توفيت بسبب مرض، وليس بسبب "الضرب"، حسب تقرير طبي رفضه والدها.

فيما دعا الرئيس الأمريكي جو بايدن، قادة إيران، إلى عدم التعامل بعنف مع المحتجين في البلاد، قائلًا: إنه "أصيب بصدمة" من الاحتجاجات الحاشدة وقال إن الولايات المتحدة تقف مع "النساء الشجاعات" في إيران.

وتابع بايدن "يتعين على إيران أن تنهي العنف ضد مواطنيها الذين يمارسون حقوقهم الأساسية".

وأكد بايدن "لقد أصبت بالصدمة مما أيقظته الاحتجاجات في إيران أيقظت شيئا لا أعتقد أنه سيهدأ لفترة طويلة للغاية".

وقال الرئيس الأمريكي: إنه يجب أن يكون لدى النساء والرجال الحق في حرية التعبير والحق في التجمع، مضيفًا: "النساء في جميع أنحاء العالم يتعرضن للاضطهاد بطرق مختلفة. ولكن يجب أن يتم السماح لهن بارتداء ما يردن، لا يجب أن يحدد لهن أحد ما الذي يجب أن يرتدينه".