“ #التطوع_الصحي” يطلق منصة مشروع “ #تمكين”

انطلاقاً من حرص مركز التطوع الصحي بوزارة الصحة على ضمان الحصول على المعلومات من مصدرها، تم إطلاق المنصة الخاصة بمشروع “تمكين” وتطوير أدائها.

إدارة عمليات التطوع الصحي

وتهتم منظومة التطوع الصحي، بتسهيل عملية الوصول لكامل المعرفة الرصينة التي يحتاجها المختصون والمهتمون في إدارة عمليات التطوع الصحي وتسهيل الوصول للأدوات التي تهم مسؤولي التطوع،إضافةً إلى أتمتة عملية الوصول إلى المعلومات بشكل مباشر عبر منصة موحدة للمعرفة.

تطوير آلية الحصول المعلومات

ويهدف المركز من خلال منصة "تمكين" إلى تطوير آلية الحصول على المعلومات الخاصة بكل الأدلة الإجرائية والمعيارية والنماذج الموحدة للتطوع الصحي في وزارة الصحة.

نظام الاستشارات

و تتضمن المنصة نظام الاستشارات ويمكن من خلالها لقاء مديري التطوع الاستشاري، وتعمل المنصة بذلك على تطوير الأداء الرقمي ورفع جودة العمل بين أفراد المنظومة.

رابط المنصة من هنا.