عمان: قرارات #أوبك+ مبنية على اعتبارات “اقتصادية بحتة” #عاجل

قالت وزارة الطاقة العمانية، اليوم الأحد: إن قرارات منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك+" تُبنى على اعتبارات "اقتصادية بحتة" و على حقائق العرض والطلب في السوق.

وأضافت الوزارة أن قرار خفض إنتاج أوبك+ مهما وضروريا لطمأنة السوق و دعم استقرارها.

من جهته، قال الأمين العام لـ"أوبك" هيثم الغصن: إن أسواق النفط تمر بمرحلة من التقلبات الشديدة، وإن أوبك والمنتجين من خارجها هو الحفاظ على استقرار السوق.

وقال الأمين العام لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول علي بن سبت: إن قرار مجموعة أوبك+ بخفض إنتاج النفط صائب وجاء في الوقت المناسب، وإن القرار أخذ في الاعتبار حالة عدم اليقين التي تكتنف أداء الاقتصاد العالمي حيت يتوقع انخفاض معدل نموه بنحو ثلاثة بالمئة خلال عام 2023.

وأضاف أن القرار جاء تماشيا مع النهج الناجح المتبع من قبل مجموعة أوبك+ في اتخاذ خطوات استباقية من شأنها تفادي أي اختلالات في السوق النفطية وخاصة العرض والطلب.

فيما ذكر تلفزيون النهار اليوم الأحد أن وزير الطاقة الجزائري وصف قرار أوبك الأخير بخفض الإنتاج بأنه "تاريخي وممتاز" ويصب في خانة استقرار الأسواق.

وعبر وزير الطاقة محمد عرقاب والأمين العام لمنظمة أوبك هيثم الغيص عن ثقتهما الكاملة في الأثر الإيجابي لقرار أوبك.