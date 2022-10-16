اليوم.. بدء الترشيح لدبلوم “#الإدارة_العامة_التنفيذي”

أعلن معهد الإدارة العامة، بدء الترشيح لبرنامج الدبلوم العالي "الإدارة العامة التنفيذي" "إيفاد"، اعتباراً من اليوم الأحد 1444/3/20هـ، على أن تكون الدراسة في البرنامج خلال الفترة الصباحية.

ويستهدف المعهد تحقيق عدد من الأهداف، منها تقديم المساعدة للجهات الحكومية والعاملين فيها من أجل تطوير بيئتها الهيكلية، لمحاولة تقديم أفضل أداء خدمي لمواطني المملكة.

ويعتبر معهد الإدارة العامة مؤسسة عامة مستقلة ذات شخصية اعتبارية، ويرتبط إدارياً بوزير الخدمة المدنية، ومقره الرئيسي العاصمة الرياض، ويجوز بقرار من مجلس إدارة المعهد إنشاء فروع أخرى له في المملكة، وهو جهة مركزية للتدريب والتطوير والاستشارات في المجالات الإدارية للأجهزة الحكومية.

ويجـوز للمعهد تقديم الخدمات التدريبية والاستشارية والبحثية وأي خدمة علمية أخرى لغير الجهـات الحكوميـة وللجهات الحكومية في بعض الحالات بمقابل مالي وفقاً لضوابط يضعها مجلس الإدارة، ويتمتع معهد الإدارة العامة بميزانية مالية مستقلة تصدر ضمن الميزانية العامة للدولة.

ويعمل المعهد على رفع كفاءة موظفي الدولة وإعدادهم علمياً وعملياً، لتحمل مسؤولياتهم وممارسة صـلاحياتهم، على نحو يكفل النهوض بمستوى الإدارة ويدعم قواعد التنمية الإدارية.

ويدعم المعهد جهود الإصلاح والتطوير الإداري، ويسعى لتقديم المشورة في المجالات الإدارية التي تعرضها عليه الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى، ويعمل على إثراء الفكر الإداري عن طريق التأليف وإجراء البحوث والدراسات الإدارية وترجمة الأعمال العلميـة المتميزة ذات الصلة بالتنمية الإدارية.

وينفذ المعهد عددًا من البرامج التدريبية والتأهيلية، منها وضع برامج تدريبية للمستويات الوظيفية المختلفة في القطاع الحكومي وتنفيذها.

ويسهم في وضع برامج إعدادية في المجالات الإدارية، وفقاً لاحتياجات سوق العمل، وعقد الحلقات التطبيقية واللقاءات العلمية للمستويات الإدارية العليا.