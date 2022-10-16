التشكيل الرسمي لريال مدريد في الكلاسيكو

أعلن الإيطالي كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد، التشكيل الرسمي لمواجهة برشلونة في الكلاسيكو المرتقب، والمقرر إقامتها الرابعة والربع عصر اليوم، الأحد، على ملعب "سانتياجو برنابيو"، ضمن منافسات الجولة التاسعة من مسابقة الدوري الإسباني.

وجاء تشكيل الريال ضد برشلونة على النحو التالي..

حراسة المرمي: لونين

الدفاع: ميندي - ألابا - ميليتاو - كارفاخال

خط الوسط: كروس - تشواميني - مودريتش

الهجوم: فينيسيوس - بنزيما – فالفيردي

جدير بالذكر أن فريق ريال مدريد يتساوى مع برشلونة في صدارة الدوري الإسباني، برصيد 22 نقطة ولكن يتفوق البارسا بفارق الأهداف