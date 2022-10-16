تشافي يعلن تشكيل برشلونة لمباراة الكلاسيكو

أعلن الإسباني تشافي هيرنانديز، المدير الفني بنادي برشلونة، تشكيل فريقه الذي يخوض مباراة اليوم الأحد، أمام ريال مدريد، في كلاسيكو الأرض، بالمباراة التي تقام على ملعب سانتايجو برنابيو، ضمن منافسات الجولة التاسعة ببطولة الدوري الإسباني الممتاز.

يدخل ريال مدريد مباراة اليوم محتلًا الترتيب الثاني في جدول الدوري برصيد 22 نقطة، في المقابل يتصدر برشلونة ترتيب الجدول بنفس عدد النقاط، ولكن فارق الأهداف لصالح البارسا.

جاء تشكيل برشلونة لمواجهة ريال مدريد كما يلي..

- حراسة المرمى: تير شتيجن.

- خط الدفاع: روبيرتو - جارسيا - كوندي - بالدي.

- خط الوسط: بوسكيتس - بيدري- دي يونج.

- خط الهجوم: رافينها - ليفاندوفسكي - ديمبلي.