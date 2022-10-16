تأجيل مباراة برمنجهام وهال سيتي بسبب حجم المرمى

نشرت تقارير صحفية مقطع فيديو لمباراة فى دوري الدرجة الثانية الإنجليزي، تجمع بين برمنجهام وهال سيتي، قرر حكم اللقاء تأجيلها بعد اكتشاف أن قوائم المرمى كانت كبيرة جدًا وكان لا بد من إبعاد الأعمدة.

كان نادى مانشستر يونايتد الإنجليزى قد أعلن رحيل لاعب الوسط التونسي حنبعل المجبري عن صفوف الشياطين الحمر خلال فترة الانتقالات الصيفية ليخوض تجربة جديدة على سبيل الإعارة مع فريق برمنجهام سيتي لنهاية الموسم الجارى 2022-2023

وكشفت تقارير صحفية بريطانية، أن عقد اللاعب التونسى البالغ 19 عامًا مع برمنجهام سيتى المنافس فى دوري الدرجة الأولى الإنجليزى لا يتضمن بند خيار الشراء.