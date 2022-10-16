نيوكاسل يونايتد يتعادل سلبيا مع مانشستر يونايتد في الدوري الانجليزي

استطاع نيوكاسل يونايتد الحفاظ على شباكه نظيفة في اللقاء الذي جمعه بمانشستر يونايتد في الاولد ترافورد ضمن منافسات الجولة الـ11 من الدوري الإنجليزي ليقود المباراة للتعادل السلبي.

أحداث الشوط الأول بين اليونايتد ونيوكاسل

وكان شوط اللقاء الأول انتهى بالتعادل السلبي، وكان تعادل منطقي بعدما تبادل الفريقين الخطورة خلال أحداث الشوط، فاستطاع نيوكاسل الوصول لمنطقة عمليات اليونايتد في أكثر من مناسبة شهدت تألق دي خيا الذي كان يتصدى لكرات من داخل الـ6 يارد في الدقيقة 23، فاستطاع نيوكاسل اختراق دفاعات اليونايتد ولكنه لم يقوى على هز شباك دي خيا.

تمامًا كما كان حال نيك بوب، الذي تمكن من التألق في أكثر من كرة ليحمي عرين نيوكاسل من هجمات اليونايتد التي كانت في بداية اللقاء وختام الشوط الأول وتحديدًا الدقيقة 37، بعدما تمكن مدرب نيوكاسل الإغلاق المحكم على عناصر اليونايتد المؤثرة من الوصول والتحرك بارياحية خلال الشوط الأول لينتهي بالتعادل السلبي.

أحداث الشوط الثاني بين اليونايتد ونيوكاسل

وبدأ الشوط الثاني بقوة، بعدما هدد نيوكاسل مرمى دي خيا، وذلك قبل أن يسجل كريستيانو رونالدو الهدف الاول في الدقيقة 47 ولكن قام الحكم بإلغاءه بداعي التسلل، وبعدها ظن رونالدو أن لاعب نيوكاسل لمس الكرة ليذهب ويأخذ الكرة ويسجل ولكن الحكم كان لم يسمح باللعب بعد لذلك منح رونالدو إنذار ولم يحتسب الكرة حتى بعد العودة للفار.

وشهدت الدقيقة 53 اختراق من رونالدو لدفاعات نيوكاسل قبل أن تتم عرقلته داخل المنطقة ليطالب بركلة جزاء ولكن الحكم يشير بعدم وجود أي خطأ ويطالب باستمرار اللعب. واستمرت محاولات اليونايتد لدقائق حتى الدقيقة 57 والتي شهدت عرقلة أخرى لسانشو داخل الـ18 ولكن تم الحكم بأنه كان تدخل على الكرة وليس بهدف عرقلة اللاعب ليستكمل اللعب بشكل طبيعي.

وشهد الدقائق التالية فيضان هجوم من اليونايتد واستبسال دفاعي من نيوكاسل، فدفاعات النيوكاسل جعلت من جميع محاولات اليونايتد للتسجيل فاشلة، حتى في الدقيقة 87 كان فريد في نقطة الجزاء والمرمى خالي ولكنه سدد الكرة بمحاذاة القائم لتؤكد عدم وجود أي احتمالية لحصد الشياطين الحمر للثلاث نقاط. وتصبح كما بدأت المباراة كما انتهت.

ترتيب اليونايتد بعد تعادل نيوكاسل

اسفرت هذه النتيجة عن بقاء اليونايتد في المركز الخامس بـ16 نقطة ، فيما سيكون نيوكاسل في المركز السادس ومعه 15 نقطة في ترتيب البريميرليج.