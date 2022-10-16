هل قطرة #لوميجان تطيل رموش العينين؟.. #الغذاء_والدواء توضح الحقيقة

كشفت الهيئة العامة للغذاء والدواء عن حقيقة استخدام قطرة لوميجان في إطالة وتكثيف رموش العينين.

وقالت الهيئة في تغريدة عبر "تويتر"، إن قطرة لوميجان تستخدم في علاج ارتفاع ضغط العين، ويجب أن تصرف من قبل الطبيب المختص.

وأضافت الهيئة العامة للغذاء والدواء أنه في الفترة الأخيرة بدأ البعض يستخدم قطر لوميجان بهدف تكثيف رموش العينين أو إطالتها، لكن هذا قد يؤدي إلى مضاعفات خطيرة.

وطالبت الهيئة السيدات بعدم استخدام قطرة لوميجان أثناء الرضاعة الطبيعية لأنها قد تصل إلى الطفل من خلال الحليب.

وأوضحت أن الأعراض الجانبية لقطر لوميجان تتمثل في اسمرار الجفن حول العين، ونمو الشعر في المنطقة المحيطة بالعينين، والجرعات العالية قد تؤدي إلى حدوث تصبغات في قزحية العين، وألم واحمرار طفيف بالعين.