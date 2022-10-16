المملكة تستضيف المنتدى الخليجي لرواد الأعمال بتنظيم من “منشآت”

تستضيف العاصمة الرياض الثلاثاء المقبل أعمال المنتدى الخليجي لرواد الأعمال بنسخته الثالثة، بتنظيم من الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت"، ومشاركة العديد من رواد الأعمال في دول مجلس التعاون الخليجي.

المنتدى تحت رعاية وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، وبحضور عددٍ من قادة التجارة والصناعة بدول مجلس التعاون الخليجي.

ويستهدف المنتدى رواد الأعمال الخليجيين والجهات الداعمة لريادة الأعمال، وحاضنات ومسرعات الأعمال، والجهات التمويلية في دول مجلس التعاون الخليجي، بهدف تمكين رواد الأعمال وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة من التوسع خليجيًا.

وتسعى النسخة الثالثة من المنتدى إلى تحفيز المنشآت الصغيرة والمتوسطة على التعمق في أنشطتهم التجارية والوصول إلى الفرص الاستثمارية والاستفادة من التجارب الريادية الخليجية الناجحة، إضافة إلى تبادل الخبرات بين القائمين على تطوير القطاع ومناقشة تحدياته، والتعرف على الفرص التمويلية المتاحة والبدائل، وأنسب الحلول لمواجهة التحديات وتشجيع الابتكار لتعزيز النمو الاقتصادي.

وتتضمن فعاليات المنتدى عدة لقاءات وجلسات، منها: "تجربة دول المجلس في حاضنات الأعمال"، و"بحث ممكّنات بيئة التمويل والاستثمار الجريء لرواد الأعمال في دول مجلس التعاون"، و"أثر ريادة الأعمال والابتكار في الأمن الغذائي والبيئي لدول مجلس التعاون"، والاطلاع على "الفرص الريادية لرواد الأعمال في الخليج"، و"التحديات التي تواجه رواد الأعمال"، و"التوسع في دول الخليج ومعرفة التسهيلات المتاحة لرواد الأعمال".

كما تتضمن فعاليات المنتدى زيارات وجولات ميدانية يتعرف خلالها الضيوف المشاركون عن قرب على أهم معالم البيئة الريادية في المملكة، وبرنامجا متكاملا لرواد الأعمال يشمل جلسات حوارية وورش عمل وحلقات نقاش، في حين يُختَتم باللقاء السنوي لوزراء التجارة والصناعة في نقاش مفتوح مع رواد الأعمال.