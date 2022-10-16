الصحة: تعاون القطاعين العام والخاص يسهم في رفع جودة الخدمات المقدمة للمواطن

قال وزير الصحة فهد بن عبدالرحمن الجلاجل، إن خطة تطوير القطاع الصحي تعتمد على بناء علاقة تكاملية بين القطاعين العام والخاص والسعي لتحفيز الاستثمار في الرعاية الصحية.

وأضاف في بيان أن ذلك يؤدي إلى رفع كفاءة الخدمات الصحية وتحسينها وإحداث نقلة في جودة وسرعة الخدمة المقدمة للمواطنين.

وأوضح أثناء افتتاح مستشفى فقيه بالرياض أن الأهداف المعلنة بأن تصل العاصمة الرياض إلى 15 - 20 مليون نسمة خلال 2030، تؤكد ضرورة رفع وتيرة الاستعداد وتحسين ورفع جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين.

وأشار إلى تمكين قطاع الرعاية الصحية الخاص للقيام بدوره مع تحقيق جودة وكفاءة في الخدمات تضمن رعاية صحّية ذات جودة عالية.

وتابع: “نسعى إلى تحسين تجربة المريض ومراحل علاجه، والاهتمام بجودة الخدمات المقدمة له من أجل الإسهام في تطويرها واستحداث خيارات أكثر حيوية تعزز من جودة الحياة بالاستفادة من التجارب العالمية والإقليمية”

وتبلغ طاقة مستشفى فقيه 350 سريراً تشتمل على غرف عمليات جراحية وولاده، و47 سرير عناية مركزة للكبار والأطفال، عدة تخصصات أخرى.