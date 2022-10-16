فيصل بن فرحان يبحث مع وزيرة العلاقات الدولية بجنوب أفريقيا العلاقات الثنائية

بحث وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، مع وزيرة العلاقات الدولية والتعاون بجنوب أفريقيا، العلاقات الثنائية بين البلدين وآفاق التعاون المشترك وعدد من القضايا الإقليمية والدولية.

واستقبل وزير الخارجية، في مقر فرع وزارة الخارجية بمنطقة مكة المكرمة، اليوم، وزيرة العلاقات الدولية والتعاون بجمهورية جنوب أفريقيا الدكتورة غريس ناليدي باندور.

وقالت وزارة الخارجية في بيان إنه جرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وآفاق التعاون المشترك، إضافة إلى تطورات الأوضاع في المنطقة، وعدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وحضر اللقاء سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية جنوب أفريقيا سلطان اللويحان العنقري.