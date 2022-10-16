صلاح يقود ليفربول للفوز على مانشستر سيتي #ليفربول_مانشسترسيتي

قاد النجم المصري محمد صلاح فريق ليفربول لفوز صعب على ضيفه مانشستر سيتي 1 / صفر خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد في الجولة الحادية عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وشهدت أيضا هذه الجولة فوز أرسنال على ليدز يونايتد 1 / صفر، وتشيلسي على أستون فيلا 2 / صفر، وتعادل مانشستر يونايتد مع نيوكاسل يونايتد سلبيا، وساوثهامبتون مع ويستهام 1/1.

وسجل محمد صلاح هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 76 ليمنح فريقه ثلاثة نقاط كان في أشد الحاجة لها.

ورفع ليفربول رصيده إلى 13 نقطة في المركز الثامن وتوقف رصيد مانشستر سيتي عند 23 نقطة في المركز الثاني.

وهذا هو الانتصار الثالث لفريق ليفربول في الدوري هذا الموسم مقابل الخسارة في مباراتين والتعادل في أربع.