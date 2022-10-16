العالمة السعودية #هبة_الدوسري: نهدف أن تكون التصنيفات الدولية لجامعاتنا قائمة على جودة #النشر_العلمي

وجهت العالمة السعودية هبة الدوسري، الأكاديمية في جامعة الملك عبدالعزيز، من أفضل العلماء المختارين ضمن قائمة أفضل 2% من علماء العالم، رسائل إلى المؤسسات البحثية وزملائها من الباحثين السعوديين.

وقال هبة الدوسري أثناء وجودها في برنامج "يا هلا" عبر فضائية "روتانا خليجية": "نسعى ونهدف أن تكون التصنيفات الدولية للجامعات السعودية قائمة على جودة النشر العلمي وبراءات الاختراع والجوائز العالمية”.

ووجهت رسالة إلى الجهات المعنية بالبحث العلمي في السعودية، قائلة يجب أن تكون رؤيتنا أكثر تركيزا وموائمة مع خطط الوزارة والوطن، ولا بد من تعاون الجامعات فيما بينها والتعاون مع القطاعات المختلفة، ونخرج من البوتقة الأكاديمية إلى إنشاء شراكات مع قطاعات المجتمع المختلفة والقطاعات الصناعية.

وأكد هبة الدوسري أن التعاون مع المؤسسات العالمية مهمة مشتركة بين الباحث والجامعة فإذا نقل الباحث المبادرة والرسالة إلى المؤسسة أو الجامعة فهي تتولي الأمر وتبادر معه.

ووجهت رسالة إلى زملائها الموجودين ضمن قائمة أفضل 2% من علماء العالم، قائلة: “فخورة بهم وأتمنى أن يزيد العمل ونتبوأ الصدارة في مجالات أخرى.. ونتمني أن تقوم التصنيفات الدولية للجامعات السعودية على جودة النشر وبراءات الاختراع وحصول منسوبي الجامعات السعودية على الجوائر العالمية مثل نوبل إضافة إلى حصول عدد كبير من الباحثين على جوائز في البحث العلمي”.

وشددت هبة الدوسري على أن الشباب السعودي هم شعلة الإلهام ولديهم حس عالي ورغبة كبيرة في الابتكار.