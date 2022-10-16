تحذير طبي من #البخور.. انبعاثات سامة تخترق الجهاز التنفسي #عاجل

كشف الدكتور صالح الدماس استشاري الأمراض الصدرية، اليوم، عن مخاطر عديدة لدخان البخور على صحة الجهاز التنفسي.

وأضاف خلال لقاء ببرنامج "ياهلا" على قناة "روتانا خليجية"، أنه يعلم أن حديثه لن يروق للكثيرين خاصة الذين يعملون في تجارة بخور العود، مشيرًا أن البخور جزء من ثقافتنا وعلاقاتنا الاجتماعية، وهو أساس في المساجد والمناسبات والمجالس، ولا يخلو بيت من استخدام البخور بشكل يومي".

وتحدث عن أصل البخور، قائلا: "شجرة تنبت في جنوب شرق آسيا دول الهند الصين وبورما، وهي شجرة معمرة تعيش لـ 100 سنة.. وعندنا يصل عمرها إلى 40 سنة تقطع أخشابها ثم تجمع وتبدأ التجارة إلى دول الخليج خاصة".

وأكد أن درسات حديثة أجريت وأثبتت أن هناك انبعاثات ضارة جدا من البخور نفسه ومن الفحم الذي يشعل عليه، موضحا: "ينبعث منه غازات سامة".

وقال: "خشب العود يضر الجهاز التنفسي تبعث منه غازات أول أكسيد الكربون، وثاني أكسيد الكربون، وثاني أكسيد الكبريت، وأكسيدات النيتروجين، أيضا الفورمالدهايد مادة لها آثار مباشرة على الأغشية المخاطية للجهاز التنفسي".

وأضاف: "المواد تؤدي لالتهاب حاد في خلايا الجهاز التنفسي، ومنها أعراض قصيرة المدى، وأخرى بعيدة المدى، وحجم التضرر يعتمد على مدة التعرض، وكلما زادت مدة التعرض للانبعاثات كلما زاد الضرر المحتمل".