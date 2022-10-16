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القبض على مواطن لنقله 14 مخالفاً لنظام أمن الحدود في #جازان

متابعات - الوئام
16 أكتوبر 2022 · < 1 minute
وكالة وزارة الداخلية لشئون الأفواج الأمنية
وكالة وزارة الداخلية لشئون الأفواج الأمنية

ألقت دوريات الأفواج الأمنية بمحافظة العارضة في منطقة جازان القبض على مواطن لنقله في مركبة يقودها 14 مخالفاً لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية.

وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالة المخالفين لجهة الاختصاص، ومن نقلهم إلى النيابة العامة.

وأكد المتحدث الإعلامي لوكالة وزارة الداخلية لشؤون الأفواج الأمنية أن كل من يسهِّل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرِّض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة (15) سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به.