خلال 24 ساعة فقط.. #كوريا الجنوبية تسجل أكثر من 11 ألف إصابة جديدة بفيروس #كورونا

شهدت كوريا الجنوبية اليوم تراجعاً ملحوظاً في أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" خلال الساعات الماضية.

ووفقاً للبيانات الصادرة اليوم الأثنين ، فقد سجلت كوريا الجنوبية 11040 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي عدد الحالات إلى 25 مليونا و131 ألفا و505 حالات، حسبما ذكرت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.

كما أضافت البلاد 11 حالة وفاة جديدة بالفيروس، لترتفع حصيلة الوفيات إلى 28 ألفا و851 حالة.

إصابات كورونا حول العالم

على جانب آخر، ذكرت جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، أن حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" حول العالم ارتفعت إلى 624 مليونا و390 ألفا و516 إصابة.

وأفادت الجامعة، في أحدث إحصائية نشرتها عبر موقعها الإلكتروني، بأن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس حول العالم ارتفع إلى 6 ملايين و566 ألفا و749 وفاة.

الولايات المتحدة تتصدر إصابات كورونا

وأوضحت أن الولايات المتحدة سجلت أكبر عدد من حالات الإصابة حول العالم، والتي بلغت أكثر من 96.9 مليون إصابة، في حين تجاوزت حصيلة الهند 44.6 مليون إصابة لتحتل المرتبة الثانية، تليها البرازيل بأكثر من 34.7 مليون.

ووفقا لأحدث البيانات، تصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس بأكثر من مليون و65 ألف حالة، تلتها البرازيل في المرتبة الثانية بـ687 ألفا و144 وفاة ثم تأتي الهند في المرتبة الثالثة بإجمالي 528 ألفا و874 وفاة.