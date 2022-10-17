فيديو .. مقطع يوثق لحظة سرقة أمريكيين لمتاجر  في #نيويورك بسبب #ارتفاع_الأسعار  

وثق مقطع فيديو متداول على منصات التواصل الاجتماعي، لحظة قيام مجموعة من الأشخاص في الولايات المتحدة الأمريكية بالقيام بعمليات سرقة وسطو مسلح على المحلات والمتاجر.

وبحسب المقطع فقد ، قام مجموعة من الأشخاص بسلب محلات تجارية في ولاية نيويورك، جراء ارتفاع أسعار السلع تأثراً بالتضخم وارتفاع أسعار الفائدة.

في المقابل ، حاولت عناصر من الشرطة الأمريكية صد المهاجمين على المحلات ، من خلال مطاردات في محاولة للسيطرة على الموقف دون جدوى.

وتعاني الولايات المتحدة الأمريكية من موجة تضخم مستمرة منذ أشهر، وارتفاع متزايد في الأسعار لمختلف السلع التجارية.

ارتفاع سعر الفائدة في الولايات المتحدة

على جانب آخر، توقعت صحيفة "الفاينانشيال تايمز" البريطانية، استمرار بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في مواصلة سياساته لرفع أسعار الفائدة المصرفية خلال الفترة المتبقية من العام الجاري وربما مطلع العام المقبل 2023، مع احتمال أن يكون رفع الفائدة بنسب أقل .

وأشارت الصحيفة إلى أن مؤشرات التضخم المتعاظمة في الأسواق الامريكية و موجات الغلاء ستعزز قناعة بنك الاحتياطى الفيدرالي الأمريكي بأهمية تعظيم استخدام ادوات الفائدة العالية للجم هذا التضخم ووقف تصاعده.

ولم تستبعد "الفاينانشيال تايمز" - نقلا عن محللين أمريكيين - إقدام بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي على رفع أسعار الفائدة بواقع 75ر0 % في اجتماعه المقرر مطلع نوفمبر المقبل.