متفاوتة الشدة.. محلل #طقس يكشف موعد أول الحالات المطرية لموسم “#الوسم”

توقع الباحث في الطقس والمناخ عبد العزيز الحصيني عن أول الحالات المطرية لموسم "الوسم" الذي بدأت أيامه أمس الأحد.

وقال في تغريدة على حسابه بموقع"تويتر"، أنه من نهاية هذا الأسبوع وبداية الأسبوع القادم متوقع حالة ممطرة وهي أول حالات موسم الوسم هذا العام.

وأضاف أن الحالة الممطرة يمكن تصنيفها أنها متفاوتة من خفيفة لمتوسطة الشدة.

وتابع : "متوقع أمطار متفاوتة من مكان إلى أخر من خفيفة لشبه غزيرة البداية على أجزاء من الشمالية فالغربية والجنوبية فشمال الوسطى".

طقس اليوم

على جانب آخر، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - أن تنشط الرياح الجنوبية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق تبوك، الجوف والحدود الشمالية.

في حين ما تزال الفرصة مهيأة لتكوّن السحب الرعدية على أجزاء من مرتفعات جازان وعسير، كما لا يستبعد تكوّن الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على الأجزاء الساحلية من المنطقة الشرقية والجزء الأوسط والجنوبي من البحر الأحمر.

ضباب على المدينة

كما نوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – تكون ضباب على منطقة المدينة المنورة ، تشمل تأثيراتها تدنيا في مدى الرؤية ، وبين المركز أن الحالة التي تشمل محافظات الرايس وينبع وينبع النخل ، بدأت الساعة الـ 2 صباحا تستمر حتى الساعة 8 صباحا .