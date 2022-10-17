ارتفاع أسعار #النفط.. وخام “#برنت” يسجل 92 دولاراً للبرميل

سجلت أسعار النفط مكاسب في بداية التداول بالأسواق الآسيوية، الاثنين، في الوقت الذي تراجع فيه الدولار بقوة مع انتظار المستثمرين بيانات من الصين لقياس الطلب في أكبر مستورد للنفط الخام في العالم.

كما سجلت العقود الآجلة لخام برنت ارتفاعا بحوالي 85 سنتا أو 0.9 بالمئة إلى 92.48 دولار للبرميل ، لتتعافى من هبوط بلغ 6.4 بالمئة الأسبوع الماضي.

أما خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي فقد سجل 86.34 دولار للبرميل، مرتفعا 73 سنتا أو 0.9 بالمئة بعد انخفاضه 7.6 بالمئة الأسبوع الماضي.

وقالت تينا تينج المحللة في مؤسسة (سي إم سي ماركتس) إن النفط وجد دعما من مجموعة من العوامل، من بينها تصريحات الرئيس الصيني شي جين بينغ في مؤتمر الحزب والتي أكدت السياسات التيسيرية للاقتصاد فيما يمثل علامة إيجابية للتوقعات الخاصة بالطلب.