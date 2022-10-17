سلسلة #انفجارات تهز #كييف.. والدفاع البريطانية: #روسيا تواجه مشاكل لوجستية

في تصعيد جديد، بين روسيا وأوكرانيا ، أكد عمدة كييف وقوع سلسلة انفجارات في وسط العاصمة الأوكرانية صباح اليوم الإثنين.

وأكد حدوث انفجارات قوية وسط المدينة، فيما لم يتم الإعلان حتى الآن عن الخسائر المادية أو البشرية.

كما وقع حريق كبير في منشأة البنية التحتية للطاقة في دنيبروبتروفسك بعد قصف صاروخي استهدفها.

ومن جانبها، أعلنت وزارة الدفاع البريطانية أن روسيا تركز في معاركها بأوكرانيا على تعزيز انتشار قواتها في زابوريجيا للحفاظ على الإمدادات.

وأضافت وزارة الدفاع البريطانية أن روسيا تواجه مشاكل لوجستية كبيرة بعد تفجير جسر القرم.

والأسبوع الماضي، شهدت العاصمة الأوكرانية كييف عدة انفجارات بعد أشهر من الهدوء النسبي في المدينة.

ووقعت الانفجارات فى حى شيفشينكو في المدينة، وهى منطقة كبيرة في قلب كييف تشمل مدنًا تاريخية قديمة، وأيضًا عددًا من المكاتب الحكومية، فيما نشر أحد أعضاء البرلمان الأوكراني صورة على تويتر تظهر انفجارًا واحدًا على الأقل وقع بالقرب من المبنى الرئيس للجامعة الأوكرانية في كييف بوسط العاصمة.