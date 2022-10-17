مكة_المكرمة أعلى درجة حرارة في #المملكة

كشف المركز الوطني للأرصاد ، اليوم الاثنين ، عن درجة الحرارة في المملكة.

مكة المكرمة أعلى درجة حرارة عند 39 درجة مئوية

وأضاف المركز عبر تويتر أن درجة الحرارة في مكة المكرمة سجلت 39 درجة مئوية ، تلاها المدينة المنورة والأحساء عند 38 درجة مئوية.

توقعات الأرصاد

وتوقع "الأرصاد" أن تنشط الرياح الجنوبية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق تبوك، الجوف والحدود الشمالية.

في حين ما تزال الفرصة مهيأة لتكوّن السحب الرعدية على أجزاء من مرتفعات جازان وعسير، كما لا يستبعد تكوّن الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على الأجزاء الساحلية من المنطقة الشرقية والجزء الأوسط والجنوبي من البحر الأحمر .

وجاءت درجات الحرارة في المملكة كالتالي: