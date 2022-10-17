أعضاء بـ”#البرلمان_البريطاني” يعتزمون الإطاحة بحكومة “#ليز_تراس”

كشفت وسائل إعلام بريطانية عن نية 100 نائب بمجلس العموم البريطاني إسقاط حكومة "ليز تراس".

و ذكرت صحيفة "ديلي ميل" إن أعضاء بالبرلمان البريطاني سيحاولون الإطاحة برئيسة الوزراء ، هذا الأسبوع على الرغم من تحذيرات بأن ذلك قد يؤدي إلى إجراء انتخابات عامة.

وأوضحت الصحيفة أن أكثر من 100 عضو في البرلمان ينتمون إلى حزب المحافظين الحاكم مستعدون لتقديم رسائل بسحب الثقة من تراس إلى غراهام برادي رئيس لجنة حزب المحافظين التي تنظم انتخابات القيادة.

وقال التقرير إن النواب سيحثون برادي على إبلاغ تراس أن "وقتها انتهى" أو تغيير قواعد الحزب للسماح بالتصويت الفوري للثقة في قيادتها.

وأضاف التقرير أن غراهام يقاوم هذه الخطوة قائلاً إن تراس ووزير المالية المعين حديثا جيريمي هانت يستحقان فرصة لوضع استراتيجية اقتصادية في ميزانية يوم 31 أكتوبر الحالي.