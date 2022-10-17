شركة البحر الأحمر للتطوير تعلن عن توفر #وظائف_شاغرة

أوضحت شركة البحر الأحمر للتطوير ، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن تفاصيل الوظائف المتاحة لديها وطريقة التقديم والتسجيل.

وأضافت شركة البحر الأحمر للتطوير – مملوكة لصندوق الاستثمارات العامة-، أنها توفّر وظائف شاغرة للجنسين، من حمَلة مختلف المؤهلات، في عددٍ من التخصصات.

وأشارت إلى أن الوظائف الشاغرة للعمل بفروع الشركة، وفقاً للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية:

مساعد المدير التجاري.

أخصائي أول مساح كميات.

مدير الموارد البشرية.

مدير تجاري أول.

كبير أخصائي نمذجة معلومات البناء.

محاسب مشروع أول.

أخصائي أول مساح الكميات.

مساعد تنفيذي.

مدير تجاري أول.

منسق مراقبة الوثائق.

مدير مشروع التنقل الأول.

المدير التجاري.

وغيرها

طريقة التقديم:

أوضحت شركة البحر الأحمر للتطوير، أنّ التقديم مُتاحٌ حاليا، وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).