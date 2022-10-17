بالأرقام .. #المملكة تحقق اكتفاء ذاتي من الأغذية رغم الأزمة الاقتصادية العالمية  #عاجل

بمناسبة اليوم العالمي للأغذية، نشرت وزارة البيئة والمياه والزراعة عن نسب الاكتفاء الذاتي التي استطاعت المملكة تحقيقها من الأغذية، رغم الأزمة الاقتصادية العالمية التي عقب الحرب في أوكرانيا.

وأوضحت الوزارة في "إنفوجراف" صممته بالتعاون مع منظمة الأغذية العالمية " الفاو"، أن المملكة حققت اكتفـاء ذاتـي كالآتي: