وظائف_شاغرة بـ مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية

كشفت مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، عن توفر 30 وظيفة شاغرة في مختلف التخصصات بمدينة الرياض.

وأشارت إلى توفر 30 وظيفة إدارية ، لحملة البكالوريوس فأعلى، وفقاً للتفاصيل التالية.

الشروط العامة:

• الحصول على المؤهل العلمي المطلوب من جامعة سعودية أو جامعة معترف بها من وزارة التعليم مع إرفاق المعادلة. • توفر الخبرات وكافة الاشتراطات المطلوبة حسب ما هو موضح لكل وظيفة في بوابة التوظيف.

تعليمات للتقديم

– تعبئة كافة البيانات المطلوبة للتقديم – التأكد من مطابقة المؤهل العلمي – التأكد من مطابقة التخصص المطلوب – في حال عدم مطابقة المعلومات لما هو مسجل في الطلب الإلكتروني فإن لـ مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية الحق في استبعاد طلب التقديم دون أدنى مسؤولية. – تعبئة طلب التوظيف الإلكتروني في مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية لا يعني الحصول على الوظيفة أو الترشح لها، حيث إن الترشيح لشغل الوظائف مرتبط بعدد الوظائف الشاغرة واستيفاء المتقدم لكافة متطلبات شغل الوظيفة ونتائج المفاضلة.

موعد ورابط التقديم:

– وأشارت مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، إلى أن التقديم مُتاح بدءاً من اليوم الاثنين بتاريخ 1444/03/21هـ الموافق 2022/10/17م وينتهي التقديم يوم الخميس بتاريخ 1444/03/24هـ الموافق 2022/10/20م. وتابعت مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية إلى أنه يمكن التقديم على الوظائف من خلال الرابط التالي: (اضغط هنا).