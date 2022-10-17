“#المرور” يوضح المدة التي يلزم بعدها إجراء #الفحص_الدوري للمركبات بكافة أنواعها  

كشفت المديرية العامة للمرور المدة التي يجب بعدها إجراء الفحص الدوري للمركبات بكافة أنواعها سواء الخاصة أو الأجرة.

وأوضحت "المرور" في ردها على استفسار أحد المغردين على موقع "تويتر"، أنه يجرى الفحص الفني الدوري للمركبات الخاصة الجديدة بعد مرور 3 سنوات.

وتابعت أما بالنسبة لمركبات الأجرة العامة والحافلات العامة والنقل العام يتم إجراء الفحص الدوري بعد عامين، من الترخيص لها لأول مرة ومن ثم يجب الفحص سنوياً.

وكان أحد المستفيدين قد وجه تساؤلاً لـ"المرور"، جاء فيه :" هل يشترط الفحص الدوري عند استبدال اللوحة الأساسية باللوحة الطويلة ، مع العلم بان السيارة جديدة 2022".

وفيما يلي خطوات إجراء الفحص الدوري للمركبات: