أسعار_الذهب عالميا ترتفع بدعم من تراجع #الدولار

ارتفعت أسعار الذهب عالميا خلال تعاملات الإثنين ، بدعم من تراجع الدولار وتوقعات ارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية.

سعر الذهب

وزاد سعر الذهب بعدما هبطت بأكثر من 1% عند التسوية، بدعم تراجع الدولار .

العقود الآجلة للذهب

وصعدت العقود الآجلة للذهب تسليم ديسمبر بنحو 0.41% لـ 1655.70 دولار للأوقية ، كما رتفع سعر التسليم الفوري بنحو 0.56% لـ 1653.94 دولار للأوقية.

العقود الآجلة للفضة

وشملت الأرتفاعات العقود الآجلة للفضة تسليم ديسمبر بنحو 1.65% عند 18.37 دولار للأوقية، وصعد سعر البلاتين للتسليم الفوري بنحو 1.75% إلى 914.50 دولار، كما ارتفع سعر البلاديوم بنحو 1.87% لـ 2026.23 دولار.

مؤشر الدولار

فيما هبط مؤشر الدولار بنحو 0.32% لـ 112.93 نقطة.

أسعار الفائدة

وأشارت المستشارة الاقتصادية للبيت الأبيض "سيسيليا راوس" إلى أن رفع أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي بدأ في تهدئة الاقتصاد الأمريكي.

التضخم

وأوضحت في مقابلة مع "سي إن إن" الأحد ، أن مستويات التضخم لا تزال مرتفعة للغاية.

وصرح رئيس الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس "جيمس بولاد" ،نقلًا عن "رويترز"، أن بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأخيرة تستدعي زيادات أكبر في أسعار الفائدة بـ 75 نقطة أساس في الاجتماع المقبل.