تعذيب رضيعة لإذلال والدها.. و” #العنف_الأسرى” يتفاعل

قامت عائلة بتعنيف وإيذاء طفلة لا تتجاوز العامين.

وفي التفاصيل: تلقى مركز بلاغات العنف الأسري، بلاغا عن قيام عائلة بإيذاء طفلة جسديًا ونفسيًا لإذلال والدها.

وتفاعل المركز بلاغات مع البلاغ، المقدم عبر حسابها على تويتر، حول إصابة طفلة بحروق وجروح وضعف وظائف الكبد والجهاز المناعي وبكتيريا بالجهاز الهضمي.

وكشف مقدم البلاغ أن ذات المنزل سبق أن ماتت طفلة رضيعة حرقًا في حريق مسجل بالدفاع المدني بسبب الإهمال، مطالبًا بإنقاذ الطفلة".

ورد المركز قائلاً: "أخي الكريم.. متواجدين لحمايتكم ومساعدتكم، نأمل التواصل معنا عبر الرسائل الخاصة، شاكرين لك".