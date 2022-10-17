ضباب ورياح و #أمطار رعدية.. تنبيه من “#الأرصاد” لسكان 3 مناطق

أصدر المركز الوطني للأرصاد عدة تنبيهات بشأن هبوب رياح نشطة وهطول أمطار رعدية وتكون للضباب على 3 مناطق.

تبوك

وفي التفاصيل، نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم من رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة تبوك، تشمل تأثيراتها تدنيًا في مدى الرؤية، على مدينة تبوك ومحافظة تيماء ومركز المعظم، وبين المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ 6 مساءً.

المدينة المنورة

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – تكون ضباب على منطقة المدينة المنورة ، تشمل تأثيراتها تدنيا في مدى الرؤية ، وبين المركز أن الحالة التي تشمل محافظات الرايس وينبع وينبع النخل ، بدأت الساعة الـ 2 صباحا تستمر حتى الساعة 8 صباحا .

جازان

أصدر المركز الوطني للأرصاد تقريرا عن حالة الطقس اليوم، تضمن توقعاً بهطول أمطار رعدية على منطقة جازان، يصاحبها تحركات في الرياح السطحية وتدنيًا في مدى الروية على محافظات أبوعريش ، وأحد المسارحة ، والطوال ، وصامطة ، وصبيا ، وضمد ومركز الفطيحة ، والمناطق المفتوحة والطرق السريعة، وبين المركز أن الحالة تستمر بمشيئة الله تعالى حتى الساعة السابعة مساءً.