نجاح أول #عملية_جراحية بالمخ لتخفيف معاناة مريض مع “#الاكتئاب” بالمدينة المنورة

تمكنت فرق طبية متخصصة بجراحة المخ والأعصاب وأطباء من الأمراض النفسية، بمدينة الملك سلمان الطبية بالمدينة المنورة, من تخفيف معاناة مريض من اكتئاب مزمن، رافقه أكثر من 25 عامًا بتدخل جراحي للتخفيف من أعراضه الشديدة والقلق المصاحب له

وشُكل فريق طبي مكون من أطباء الأمراض النفسية, وأطباء جراحة المخ والأعصاب لمناقشة الحالة والإقرار بإجراء تدخل جراحي للتخفيف من الأعراض الشديدة للاكتئاب والقلق المصاحب له؛ حيث قام الفريق بإجراء عملية (بضع التلفيف الأمامي في الجهتين) تحت التخدير الكامل, تكللت بالنجاح دون أي مضاعفات تُذكر ولله الحمد ، وتحسنت حالة المريض المزاجية والنفسية وعادت ساعات النوم إلى معدلها الطبيعي والابتعاد عن الحزن الدائم والتفكير الزائد في الموت والقلق بشأن المستقبل .

الجديرٌ بالذكر أن مدينة الملك سلمان الطبية بالمدينة المنورة, تقدم خدمة الجراحة العصبية لمرضى الاكتئاب, من خلال فريق طبي في جراحة المخ والأعصاب, بالتدخل الجراحي في الدماغ باستخدام تقنيات جراحية متطورة ودقيقة للتخفيف من أعراض الاكتئاب وهذه الخدمة تعد الوحيدة من نوعها في الشرق الأوسط .