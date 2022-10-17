الخدمات الطبية للقوات المسلحة تعلن عن توفر #وظائف_شاغرة

وفرت الخدمات الطبية للقوات المسلحة، عدد من الوظائف الشاغرة، للعمل في عدّة مدن بالمملكة.

وأوضحت عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، أن توفر الوظائف الشاغرة في عددٍ من التخصصات والمجالات، لحملة مختلف المؤهلات.

تفاصيل الوظائف الشاغرة:

المسميات الوظيفية:

استشاري علم النفس السريري.

مشرف القلب.

استشاري تصوير أشعة.

طبيب نائب طب الأسرة.

استشاري تخدير.

طبيب مقيم أول.

مساعد الخدمات المنزلية.

أخصائي تطوير عمليات (الجودة).

مندوب مشتريات قطع غيار.

مراقب مواد.

موظف متابعة.

إداري عقود أول.

كاتب أول.

منسق مناقصات.

مشرف سائقين.

مراقب الأوراق المالية.

أخصائي جودة.

وغيرها …

طريقة التقديم:

وأوضحت الخدمات الطبية أن التقديم متاح عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءاً من تاريخ 17 أكتوبر 2022م. وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).