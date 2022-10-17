في إجراء طبي متقدم .. إنهاء معاناة مريضة من انسداد كامل في الوريد الأجوف السفلي

أعلنت صحة نجران، عن إنهاء معاناة مريضة في العقد الثاني من انسداد كامل في الوريد الأجوف السفلي، في إجراء طبي متقدم بمستشفى الملك خالد.

وأعلنت صحة نجران عبر تويتر، عن نجاح العملية من خلاله أطباء الأشعة التداخلية من فتح الوريد بشكل كامل باستخدام القسطرة العلاجية.

وكانت صحة نجران أعلنت أنس عن قيام فريق طبي من مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض، بالتعاون مع الفريق الطبي بمجمع الملك فيصل الطبي بالطائف، ومستشفى الملك عبد العزيز التخصصي، ومستشفى الهدا العسكري؛ بأجراء عملية ناجحة لنقل أعضاء متوفى دماغيًّا؛ في بادرة إنسانية بالتبرع بأعضائه.

وأوضحت "صحة الطائف" في بيانٍ لها ، أنه "بعد التنسيق مع الفريق الطبي تم تجهيز غرفة العمليات والإجراءات الطبية اللازمة التي تتضمن نقل الأعضاء بشكلٍ آمن وسليم؛ حيث نجح الفريق الطبي في إجراء العملية التي استغرقت ما يقارب 10 ساعات، ونقل الأعضاء التي شملت القلب والكبد والبنكرياس والكليتين والقرنيتين ونقلها لعدد من المرضى؛ حيث تم نقل كلية لمريض بمستشفى الأمير سلطان العسكري بالرياض، وكلية لمريض بمجمع الملك فيصل بالطائف، والقرنيتين لمريض بمستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بالطائف، وبقية الأعضاء ستتم زراعتها لمرضى بمستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض".