أنهاء معاناة مريضة من انحراف بـ #العمود_الفقري عن طريق المنظار

تمكّن فريق طبي من قسم جراحة المخ والأعصاب والعمود الفقري، بمستشفى الملك فهد الجامعي بالخبر التابع لجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل، من شد العمود الفقري لتعديل الانحراف بالتثبيت المرن لمريضة تبلغ من العمر 14 عاماً عن طريق المنظار.

وكانت المريضة تعاني من انحراف الجزء السفلي من العمود الفقري والفقرات القطنية مسبباً الآلام الشديدة أسفل الظهر، وتعديل الانحراف من ٦٥ درجة إلى ٧ درجات، ويطلق على هذه الحالة "جنف المراهقين غير معروف الأسباب"، حيث استغرقت مدة العملية من 6 إلى 7 ساعات.

وتعدّ العملية من العمليات المتقدمة جراحياً وتجرى لأول مرة على مستوى المملكة عن طريق المنظار لتعديل ميلان العمود الفقري للمريضة ليعود على هيئته الطبيعية.