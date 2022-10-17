عدد القتلى ارتفع “بشكل فلكي”.. #الفيضانات تقتل أكثر من 600 شخص في #نيجيريا

لقي مالايقل عن 600 شخص مصرعه ونزح نحو 1.3 مليون منذ يونيو الماضي، جراء الفيضانات التي ضربت نيجيريا، وفق حصيلة رسمية نشرتها الحكومة النيجيرية اليوم.

وقالت وزارة الشؤون الإنسانية النيجيرية إن أزيد من 603 أشخاص فقدوا حياتهم، 100 منهم في الأسبوع الأخير، بينما أصيب 2400 شخص بسبب الفيضانات، مشيرة إلى أن عدد القتلى ارتفع "بشكل فلكي" مع إخفاق ولايات نيجيرية عدة في الاستعداد لمثل هذه الأمطار الغزيرة.

وأشارت الوزارة إلى أن أكثر من 82 ألف منزل، و110 آلاف هكتار من الأراضي الزراعية دمرت بالكامل.

ودعت وزيرة الشؤون الإنسانية إلى إجلاء الأشخاص الذين يعيشون على ضفاف الأنهار، خاصة في ولايات "أنامبرا" و"بايلسا" و"كروس ريفر" التي تواجه مخاطر عالية من ارتفاع منسوب المياه.