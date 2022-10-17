القبض على 3 أشخاص لترصدهم لمستخدمي أجهزة الصرف الآلي #عاجل

قبضت شرطة منطقة الرياض على مخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية ومواطنين لارتكابهم حوادث جنائية، تمثلت في الترصد لمستخدمي أجهزة الصرف الآلي من كبار السن وادعاء مساعدتهم للحصول على بطاقاتهم البنكية وبياناتها السرية واستبدالها ببطاقات مشابهة والاسيتلاء على الأموال من خلال تنفيذ سحوبات وعمليات شرائية.

وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.