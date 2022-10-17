مصر تدعم موقف #المملكة في شرح اعتبارات قرار “#أوبك +”

أعلنت مصر دعم الموقف الذي عبرت عنه المملكة، في شرح الاعتبارات الفنية لقرار "أوبك بلس"، باعتباره يهدف في المقام الأول لتحقيق انضباط سوق النفط، وبما يكفل تعزيز قدرة المجتمع الدولي على التعامل مع التحديات الاقتصادية الراهنة.

وأكدت مصر متابعتها عن كثب وباهتمام أصداء القرار الذي صدر مؤخرًا عن منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك +"، وما أثير حوله من تجاذبات.

وأبدت دول من تجمع "أوبك+ "، أمس، دعمها لقرار خفض الإنتاج الذي تم إقراره هذا الشهر، وقال وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي: إن قرار أوبك الأخير بخفض الإنتاج بواقع مليوني برميل يوميا كان قرارا فنيا بحتا وتم بالإجماع وليس قرارا سياسيا كما يحاول البعض وصفه.

وذكرت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" أن الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية الشيخ نواف سعود الصباح رحب بقرار أوبك+، التي تضم منتجين رئيسيين آخرين في مقدمتهم روسيا، وقال إن بلاده حريصة على الحفاظ على التوازن في أسواق النفط.

وذكرت سلطنة عمان والبحرين، في بيانين منفصلين، أن أوبك اتخذت قرار خفض الإنتاج بالإجماع.

ونقلت قناة النهار الجزائرية عن وزير الطاقة الجزائري محمد عرقاب وصفه القرار الذي اتخذ في الخامس من أكتوبر بأنه "تاريخي".

وأعرب هو والأمين العام لمنظمة أوبك هيثم الغيص، الذي يزور الجزائر حاليا، عن ثقتهما الكاملة في النتائج الإيجابية للقرار.

وقال الغيص في وقت لاحق في مؤتمر صحفي: إن المنظمة تستهدف تحقيق التوازن بين العرض والطلب وليس سعرا محددا.