بايرن ميونخ يعلن غياب ساني لأجل غير مسمى بسبب الإصابة

أعلن نادي بايرن ميونيخ الألماني، اليوم الإثنين، أن ليروى ساني تعرض لإصابة بالغة أثناء مباراة أمس أمام فرايبورج على ملعب أليانز أرينا في إطار الجولة العاشرة من الدوري الألماني لكرة القدم.

وأوضح النادي -على موقعه الرسمي- أنه تم نقل ساني إلى المستشفى لإجراء الفحوصات اللازمة التي أظهرت إصابة في أوتار الركبة، مضيفًا أن التشخيص الرسمي لحالة اللاعب حاليا هي "تمزق ليف عضلي في فخذه الأيسر" ولا يوجد إطار زمني لعودة جناح الفريق.

ووفقًا لصحيفة "بيلد" الألمانية، قد يغيب ساني لفترة تصل إلى ثلاثة أسابيع وربما أكثر؛ اعتمادًا على خطورة الإصابة، ويأتي ذلك في وقت صعب بالنسبة لبايرن ميونيخ، بينما يستعد لمباراة ضد "إف سي أوجسبورج" في بوكال في وقت لاحق من هذا الأسبوع، تليها مباريات ضد هوفنهايم وباريلونا وإنتر ميلان ثم كأس العالم، والتي قد يتعرض ساني لخطر الغياب إذا كانت الإصابة خطيرة.